Выборы в парламент Калмыкии: определились лидеры

Элиста, , 23:44 — REGNUM Избирательная комиссия опубликовала первые результаты выборов в парламент Республики Калмыкия — Народный Хурал шестого созыва, которые состоялись 9 сентября.

Большинство голосов избирателей, согласно предварительным данным, получила «Единая Россия» — за нее проголосовали 57,58% избирателей. На втором месте КПРФ, получившая поддержку более чем 18% жителей, проголосовавших на выборах, на третьем месте «Справедливая Россия» — 10,9%. Напомним, проходной барьер в парламент Калмыкии составляет 5%.

ЛДПР получила 4,15% голосов, «Патриоты России» набрали 2,55%, 1,7% — Российская экологическая партия «Зелёные», 1,01% получила «Гражданская платформа», еще 0,79% — «Родина».

Выборы, как сообщало ИА REGNUM, проходили на 251 избирательном участке, с 08:00 до 20:00. Всего в списки избирателей включены 207 тыс. 484 человек. На 18:00 явка в регионе составила 46,38%, причем в отдельных районах этот показатель достигал 60% и даже 70%. Для сравнения: явка на выборах в парламент пятого созыва в 2013 году составила 48,2%.

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