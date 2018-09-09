Кандидат от КПРФ в Орловской области набирает 85%

Орел, , 23:33 — REGNUM Врио губернатора Орловской области кандидат от КПРФ Андрей Клычков набирает 85,14% на выборах главы региона, которые состоялись 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома.

Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), по предварительным данным, набирает 4,71%, Евгений Алехин («Родина») — 3,54%, Андрей Куцын (ЛДПР) — 2,45%, кандидат от «Патриотов России» Елена Крачнакова — 2,41%.

Явка избирателей по состоянию на 18:00 составила 49,12% — это больше, чем во всех регионах ЦФО, где сегодня проходили выборы губернаторов. В сентябре 2013 года, на предыдущих выборах губернатора, явка была более 62%. Интересно, что и по симпатиям избирателей орловский врио пока опережает своих коллег из других регионов ЦФО: врио Воронежской области набирает 74%, врио Ивановской — 59%, а врио Владимирской области вообще оказалась под угрозой второго тура.

Добавим, что всего на территории РФ 9 сентября, в единый день голосования, состоялось более 4,7 тысячи выборов разного уровня в 80 регионах. Всего в списках избирателей — около 65 млн человек.

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