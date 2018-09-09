Башкирия — не «электоральный султанат»

Уфа, , 23:24 — REGNUM По предварительным данным, в Башкирии на выборах регионального парламента проголосовали свыше 47% избирателей. Пять лет назад, на предыдущих выборах в Госсобрание республики явка была около 53%.

«Позитивно, что ЦИК РБ и руководство региона решили не гнаться за запредельной явкой и не подтвердила наклеиваемый ей ярлык «электорального султаната». Напротив, в преддверии выборов в регионе дополнительно было установлено 626 КОИБов. Причем в Уфе 94% участков были оборудованы КОИБами, — прокомментировал ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

По его словам, явка примерно соответствует данным ВЦИОМ, проводившим замеры в республике этим летом (в районе 50%), и не вызывает сомнений в своей «натуральности».

С точки зрения конфигурации власти в республике выборы в Госсобрание приносят не только новый созыв парламента, но и многочисленные изменения в правительстве, отметил эксперт.

«Что касается итогового результата, то пока нет итоговых цифр трудно говорить детально, однако уже сейчас понятно, что «Единая Россия» одержала победу с результатом ниже, чем в 2013 году. Впрочем, победа во многих одномандатных округах позволяет партии власти претендовать на доминирование в новом созыве. В Госсобрании, судя по предварительным данным, будут представлены также КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России» и «Зеленые», — отметил Михайличенко.

Напомним, что в парламенте Башкирии V созыва у «Единой России» было 94 мест, КПРФ — 10, ЛДПР — три места, «Патриоты России», «Альянс зелёных», «Российская партия социальной солидарности» имели по одному депутату.

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