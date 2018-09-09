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На выборах губернатора Подмосковья лидирует Андрей Воробьев

Политика

В Подмосковье обработано около 22% бюллетеней

На выборах губернатора Подмосковья лидирует Андрей Воробьев
Иллюстрация: Mosreg.ru
Выборы в Подмосковье

Красногорск, 9 сентября 2018, 23:22 — REGNUM  По предварительным данным, после обработки четверти бюллетеней на выборах губернатора Московской области лидирует действующий глава региона Андрей Воробьев. Об этом на брифинге в Центризбиркоме заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Она отметила, что в Подмосковье обработано около 22% бюллетеней, и 61% голосов отданы за Андрея Воробьёва, который баллотировался от партии «Единая Россия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в России прошел Единый день голосования. В 80 регионах страны организовали более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

В Единый день голосования 9 сентября в Московской области работали более 4,1 тыс. постоянных и 89 временных избирательных участков.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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