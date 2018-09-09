Врио губернатора Воронежской области получил на выборах 74% голосов

Воронеж, , 23:22 — REGNUM Избирательная комиссия Воронежской области опубликовала уточненные данные по подсчету голосов избирателей на выборах губернатора, которые состоялись 9 сентября.

74,01% набирает врио губернатора, кандидат от «Единой России» Александр Гусев. Интересно, в что в отдельных районах области — Аннинском, Бутурлинском, Верхнемамонском — врио губернатора набрал более 90% голосов избирателей, пришедших на участки. На втором месте, с результатом в 12,76% — кандидат от КПРФ Николай Воронин. 5,95% набрал кандидат от ЛДПР Олег Бурцев, 2,44% — результат кандидата Партии роста Игоря Перевезенцева, по 1,83% голосов получили Виталий Климов от «Справедливой России» и Аркадий Минаков от «Родины».

Отметим, что явка на выборы губернатора Воронежской области по региону составила около 43%, по Воронежу — чуть более 19%.Как сообщало ИА REGNUM, нарушений на выборах в комиссии не зафиксировали.

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