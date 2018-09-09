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Президент Молдавии о ДТП: «Все в порядке»

Политика

Кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП 9 сентября в Страшенском районе

Президент Молдавии о ДТП: «Все в порядке»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Игорь Додон

Кишинёв, 9 сентября 2018, 23:10 — REGNUM  Президент Молдавии Игорь Додон и члены его семьи не получили тяжелых травм после ДТП. Об этом сам глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Все в порядке, для меня и членов моей семьи все обошлось без тяжелых травм, — написал Додон. — Будьте внимательны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП 9 сентября в Страшенском районе.

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