На выборах владимирского заксобрания побеждает «Единая Россия»

Владимир, , 23:06 — REGNUM На выборах в законодательное собрание Владимирской области с результатом в 32,1% голосов пока лидирует партия «Единая Россия». На втором месте — КПРФ, которая пока набирает 22,58%, на третьем — ЛДПР (20,3%), сообщили в избиркоме Владимирской области.

Сейчас в области обработано 16,75% бюллетеней. Пятипроцентный барьер пока преодолевают «Справедливая Россия» (9,95%) и Коммунистическая партия социальной справедливости (6,29%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы состоялись 9 сентября. По предварительным данным, явка на выборах составила 34,49%. На выборах губернатора также пока лидирует кандидат от «Единой России» Светлана Орлова. Правда, ее результат пока составляет только 39% (по результатам обработки 16,75% голосов). На втором месте — кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин с результатом 30,12%. Напомним, что в 2013 году Светлана Орлова выиграла выборы с результатом в 74,7%.

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