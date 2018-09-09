Медведев: «Единая Россия» показала достойный результат на выборах

Москва, , 23:01 — REGNUM Партия «Единая Россия» показала достойный результат на выборах в Единый день голосования. Об этом заявил председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Каков предварительный результат? На мой взгляд, для партии он вполне достойный. Партия выступила стабильно и, по предварительным данным, сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах субъектов федерации, где проходили выборы. Во всяком случае, об этом свидетельствуют предварительные данные предварительных исследований, данные экзит-полов, а где-то уже и данные, которые связаны с подсчетом, уже проведенным избирательными комиссиями», — заявил Медведев.

По его словам, вполне успешно выступили кандидаты на должности высших должностных лиц субъектов РФ, которые были выдвинуты или поддержаны партией.

«Там тоже идет подсчет голосов, но в целом можно исходить из того, что практически все они выступили весьма достойно. Результаты, естественно, уже будут подтверждены уже в ходе окончательного подсчета поданных голосов», — отметил председатель партии.

В частности, Медведев отметил, что, по предварительным данным, лидирует Сергей Собянин, который принимал участие в избирательной кампании по выборам мэра Москвы.

«По данным экзит-полов, Сергей Семенович также лидирует, надеюсь, все это завершится очень серьезной, уверенной победой», — сказал он.

Единый день голосования проходит 9 сентября 2018 года. Он завершит 84 избирательные кампании в 52 субъектах РФ. В 26 регионах в Единый день голосования проходят выборы высших должностных лиц, в 16 — депутатов Законодательных собраний, в 12 — депутатов административных центров, в 8 — выборы глав административных центров, а также 15 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 23 100 мандатов. Также проходят досрочные выборы семи депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.