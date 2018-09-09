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Менее трети нижегородских избирателей голосовали за депутата Госдумы

Политика

Данные на 18:00

Нижний Новгород, 9 сентября 2018, 22:53 — REGNUM  Явка на довыборах депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу в Нижегородской области составила на 18:00 28,42%. На губернаторских выборах явка избирателей на это же время была выше — 33,83%.

За место в Госдуме РФ борются старший помощник депутата Заксобрания региона Татьяна Гриневич, заместитель директора ООО «АЗС-Октан» Алексей Круглов, временно неработающий Олег Родин, пенсионер Николай Рябов, и.о. замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, место в Госдуме от региона по округу №129 освободилось после избрания Владимира Панова мэром Нижнего Новгорода.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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