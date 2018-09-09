Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии

Москва, , 22:37 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице МИД России в соцсети Facebook.

«Министры предметно обсудили развитие ситуации в Сирии с акцентом на реализацию шагов по возвращению на родину сирийских беженцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор двух дипломатов состоялся по инициативе иорданской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября лидеры РФ, Ирана и Турции по итогам саммита по Сирии в Тегеране договорились о рассмотрении возможности созыва международной конференции по проблеме сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц.

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