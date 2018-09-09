В столице завершилось голосование на выборах мэра Москвы

Москва, , 22:35 — REGNUM В Москве завершилось голосование на выборах мэра. В 2018 году время голосования продлили до 22 часов. Кроме того, москвичи могли реализовать избирательное право на 209 загородных избирательных участках, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно последним данным Мосгоризбирка, явка на выборах проголосовавших в Москве достигло 27,54%. На «дачных» участках проголосовали 60% москвичей.

Напомним, к 10:00 проголосовали более 2,5% избирателей, для сравнения в 2013 году к 10:00 проголосовало 1,93%. На 12 часов явка в целом по городу составила 8,2%, что на 1% выше, чем в 2013 году.

К 15:00 явка на выборы в Москве достигла 17,8%. На прошлых выборах мэра столицы к этому времени явка избирателей составила 18,5%. К 18:00 явка в Москве достигла 24%, при этом в 2013 году явка к 18:00 была выше и составляла 26,5%.

Добавим, на выборах мэра Москвы также проголосовали около 2,4 тыс. заключённых.

Отметим, голосование проводилось на 3808 избирательных участках в Москве, а также в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях завершено. Сейчас начинается подсчет голосов, поданных за кандидатов в мэры Москвы.