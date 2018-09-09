Выборы главы Тюменской области: соперники Моора набирают очки в Югре

Тюмень, , 22:34 — REGNUM В Тюменской области после полуночи 10 сентября среди кандидатов в губернаторы региона продолжает лидировать Александр Моор. По данным ГАС «Выборы» за него отдали голоса 71,15% избирателей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На выборах губернатора Тюменской области к 19:30 по местному времени проголосовали 47,39% избирателей регионов «тюменской матрёшки».

Соперники Александра Моора из Тюменской областной думы тоже набирают очки. За Артёма Зайцева сейчас 11,57% избирателей, пришедших на выборы. За Ивана Левченко — 10,87%, за Владимира Пискайкина — 4,62%.

Причём в Югре набирают обороты его соперники. В этом регионе в пользу Артёма Зайцева уже 20,27% голосов избирателей, за Ивана Левченко — 21,96%, за Владимира Пискайкина — 9,81%. За врио губернатора Тюменской области Александра Моора на данный момент — 43,73%.

Отметим, что на выборах главы Тюменской области 9 сентября 2018 года ХМАО показал самую низкую явку среди регионов «тюменской матрёшки». По состоянию на 19:30 по местному времени здесь явка составила 34,1%, тогда как на Ямале — 62,13%, а в Тюменской области — 55,6%.

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