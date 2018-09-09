На выборах губернатора Ивановской области Воскресенский набирает 58,8%

Иваново, , 22:24 — REGNUM Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский лидирует на выборах главы региона, которые состоялись сегодня, 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома.

Воскресенский смог заручиться поддержкой 58,82% жителей региона. На втором месте — Сергей Нациевский, набравший 15,66%. Дмитрий Шелякин сумел получить 8,65% голосов ивановцев, Павел Попов набрал 7,01%, Александр Орехов — 6,79%.

В Ивановской области завершилось голосование на выборах губернатора и депутатов областной думы седьмого созыва. В 20:00 закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах губернатора ивановской области, а также депутатов областной думы, проходило с 08:00 до 20:00. На 18:00 в регионе проголосовали 28,56% избирателей.

Всего 9 сентября, в единый день голосования более 4,7 тыс. выборов разного уровня проходят в 80 российских регионах. В списках избирателей — около 65 млн человек.

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