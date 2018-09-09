В Крыму прокомментировали условия Киева о возобновлении подачи воды

Симферополь, , 22:21 — REGNUM Заявление замминистра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрия Гримчака о том, что Киев может возобновить поставки воды в Крым при условии признания «оккупации» со стороны РФ, является провокацией. Об этом сообщил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT.

«Без воды со стороны Северо-Крымского канала полуостров справлялся на протяжении четырёх лет, — напомнил депутат. — Несмотря на то, что проблема воды существует, для её решения осуществляются различные меры».

По его словам, властям Украины не свойственны нормальные договорные отношения, поэтому не стоит даже обсуждать этот вопрос.

Ранее замминистра Украины по вопросам временно «оккупированных территорий» Юрий Гримчак в эфире телеканала Еспресо. TV заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым только тогда, когда РФ признает «оккупацию» полуострова.

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