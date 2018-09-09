С чем едет премьер Грузии в Армению?

Ереван, , 22:21 — REGNUM Новоназначенный премьер Грузии Мамука Бахтадзе посетит с официальным визитом Армению 10 сентября. Ожидается, что повестка двусторонней встречи будет насыщенной и стороны обсудят весь спектр армяно-грузинских отношений.

Примечательно, что, несмотря на ближайшее соседство, армянские средства массовой информации не уделяют должного внимания событиям, происходящим в Грузии. Поток информации с грузинской стороны возникает лишь тогда, когда это касается непосредственно Армении, например, многочасовые пробки на КПП «Верхний Ларс» из России в Грузию, запрет на импорт в Армению зерновых наземным транспортом или громкие события, такие, как декриминализация употребления марихуаны в Грузии.

По мнению армянского грузиноведа Джони Меликяна право, отменяющее уголовную ответственность за употребление марихуаны в Грузии несовершенно, и требует еще серьезных доработок. «В любом случае, изменения, происходящие в Грузии, будут иметь свое воздействие на Армению, и это неизбежно. Но в этом можно узреть и положительную сторону. Те изменения, которые приходят к нам из соседней страны, мы принимаем, уже избегая тех ошибок, которые допустили они», — цитирует Меликяна портал «Aliq Media». По мнению Джони Меликяна, Грузия пока далека от Голландии, где можно просто посидеть в кафе и покурить марихуану.