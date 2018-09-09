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Результаты образцово-показательной Белгородчины испортил областной центр

Политика

При средней явке в 43,5% в Белгороде проголосовали всего 20% избирателей

Результаты образцово-показательной Белгородчины испортил областной центр
Иллюстрация: Belgorod.izbirkom.ru
Выборы в Белгородской области

Белгород, 9 сентября 2018, 22:16 — REGNUM  В Белгородской области к 19:30 явка избирателей на выборах всех уровней составила 43,5%. Об этом сообщил региональный избирком.

Всего за полчаса до закрытия участков проголосовали 421 тыс. 88 человек. В Чернянском районе зафиксирована самая высокая явка — 84,02%. Более 70% избирателей проголосовали в Волоконовском, Красненском, Краснояружском районах и в Новооскольском городском округе.

При этом в областном центре активность избирателей составила всего 20,09%. В Губкинском городском округе проголосовали 39,22% избирателей, в Шебекинском городском округе — 37,31%.

По данным избирательной комиссии на 18:00, обоснованных жалоб на нарушения избирательного законодательства не поступало.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области 9 сентября проходила масштабная избирательная кампания: жители региона голосовали за трех депутатов областной думы и 2036 депутатов представительных органов местного самоуправления, в том числе и за новый созыв Белгородского городского совета.

Читайте ранее в этом сюжете: Белгородский избирком уточнил данные о явке избирателей

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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