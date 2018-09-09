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Выборы губернатора Воронежской области: первые результаты

Политика

Врио губернатора лидирует с большим отрывом

Воронеж, 9 сентября 2018, 22:15 — REGNUM  Первые результаты выборов губернатора Воронежской области, состоявшихся 9 сентября, появились в системе ГАС «Выборы».

Согласно предварительным данным, врио губернатора Александр Гусев набрал 77,08% голосов избирателей.

Затем голоса распределились следующим образом: Николай Воронин набрал 10,58%, Олег Бурцев — 5,64%, Игорь Перевезенцев — 2,18%, Виталий Климов — 1,77%, Аркадий Минаков — 1,54%.

Как сообщало ИА REGNUM, сентября в Воронежской области состоялись досрочные выборы губернатора. Голосование проходило с 08:00 до 20:00. На 18:00 явка на выборы составила 37,71%. В избирательной комиссии региона явку связали с хорошей погодой. Нарушений на выборах в комиссии не зафиксировали.

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Выборы губернатора Воронежской области — 2018
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