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На выборах губернатора Псковской области лидирует Михаил Ведерников

Политика

По результатам обработки протоколов с 18,05% участковых комиссий

Псков, 9 сентября 2018, 22:13 — REGNUM  В Псковской области по результатам обработки протоколов с 18,05% участковых избирательных комиссий (115 из 637 УИКов) на выборах губернатора лидирует врио главы региона Михаил Ведерников. По данным облизбиркома, он получает 73,98% голосов избирателей, значительно опережая всех своих соперников.

На втором месте — Аркадий Мурылев (11,72%), на третьем Антон Минаков (4,83%). Сергей Кулаков получает в свою поддержку 4,13%, Игорь Романов — 2,22%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка избирателей на выборах Псковской области к 18:00 достигла 32,75%.

Подсчёт голосов продолжается.

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Выборы губернатора Псковской области — 2018
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