В Пермском крае выбрали около 2 тыс. депутатов

Пермь, , 22:11 — REGNUM В Пермском крае 9 сентября выборы прошли на территории 36 муниципалитетов. Жители региона избрали около 2 тыс. депутатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Избирателей приняли 850 участков. К 18:00 по местному времени проголосовали около 169 тыс. человек. Это 23,17% избирателей от общего списочноо состава.

Жалоб в ходе выборов не поступило. В ситуационный центр краевой Общественной палаты дозвонились примерно 20 избирателей, но их вопросы касались уточнения данных о том, где именно находится их участок.

Напомним, 9 сентября в России проходит единый день голосования. В 80 регионах страны на участки ожидали около 65 млн человек. В этих регионах проводится (во многих уже завершилось) более 4,7 тыс. различных выборов.