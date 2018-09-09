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В Пермском крае выбрали около 2 тыс. депутатов

Политика

Выборы прошли в 36 территориях региона

В Пермском крае выбрали около 2 тыс. депутатов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы

Пермь, 9 сентября 2018, 22:11 — REGNUM  В Пермском крае 9 сентября выборы прошли на территории 36 муниципалитетов. Жители региона избрали около 2 тыс. депутатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Избирателей приняли 850 участков. К 18:00 по местному времени проголосовали около 169 тыс. человек. Это 23,17% избирателей от общего списочноо состава.

Жалоб в ходе выборов не поступило. В ситуационный центр краевой Общественной палаты дозвонились примерно 20 избирателей, но их вопросы касались уточнения данных о том, где именно находится их участок.

Напомним, 9 сентября в России проходит единый день голосования. В 80 регионах страны на участки ожидали около 65 млн человек. В этих регионах проводится (во многих уже завершилось) более 4,7 тыс. различных выборов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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