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Количество проголосовавших в Москве достигло 27,54%

Политика

На дачных участках явка избирателей заметно выше

Количество проголосовавших в Москве достигло 27,54%
Иллюстрация: Mos.ru
Выборы в Москве

Москва, 9 сентября 2018, 21:58 — REGNUM  Явка на выборах мэра Москвы, согласно данным на 20:00, составила 27,54%. Об этом журналистам заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Без нескольких территориальных комиссий явка на 20:00 составила 27,54%, это около 2 млн избирателей», — подчеркнул он.

Говоря о загородных избирательных участках, он отметил, что там явка превысила 60%. Горбунов также сообщил, что на прошлых выборах мэра в 2013 году, когда избирательные участки работали до 20:00, итоговая явка составила 32%.

Напомним, по состоянию на 18:00 на выборах мэра Москвы проголосовало 24% избирателей. Голосование на столичных и загородных избирательных участках продолжится до 22:00.

Читайте ранее в этом сюжете: К 18 часам явка в Москве составила 24%

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Выборы мэра Москвы
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