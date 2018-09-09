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В Ярославской области явка на выборах в облдуму поставила новый антирекорд

Политика

Зафиксирован исторический минимум

В Ярославской области явка на выборах в облдуму поставила новый антирекорд
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Голосует мэр Ярославля

Ярославль, 9 сентября 2018, 21:19 — REGNUM  В Ярославской области явка на выборы в Ярославскую областную думу седьмого созыва установила новый исторический минимум, составив на 18.00 24,95%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пять лет назад на выборах в облдуму шестого созыва явка была близкой, но несколько выше — 26,5%. В 2008 году к избирательным участкам пришли 54,6%, правда, тогда областные выборы совпали с президентскими. В 2004 году при том же совпадении в голосовании принимали участие 48,3% жителей области. В более ранних кампаниях явка также была высокой.

Самый низкий интерес к выборам в 3 округе в Дзержинском районе Ярославля — 17,8%. Около 30% и выше явка в сельских районах, где самый высокий результат — 41,96% — в округе № 23 — Даниловском, Любимском и Первомайском районах.

Очевидно, что местные выборы без связки с более значимыми кампаниями вызывают все меньше интереса у избирателей.

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Выборы депутатов Ярославской областной думы — 2018
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