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В Свердловской области за выборами следили более 1000 наблюдателей

Политика

В основном они работали на участках Екатеринбурга

В Свердловской области за выборами следили более 1000 наблюдателей
Иллюстрация: Midural.ru
Центр общественного наблюдения

Екатеринбург, 9 сентября 2018, 21:12 — REGNUM  В Свердловской области за ходом голосования на муниципальных выборах следили 1074 наблюдателя. Из них 585 направили кандидаты, а ещё 489 — партии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

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Также на участках работают 1494 члена с правом совещательного голоса. 801 из них назначили партии, а ещё 693 — кандидаты.

Напомним, в 15 территориях Свердловской области 9 сентября прошли выборы. Основная кампания завершилась в Екатеринбурге. Сейчас идёт подсчёт голосов.

Напомним, в России сегодня был единый день голосования. Выборы самого разного уровня прошли в 80 регионах. В 4,7 тыс. выборах могли принять участие около 65 млн человек.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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