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Выборы главы Тюменской области: лидирует Александр Моор

Политика

На 20:18 по московскому времени и 22:18 по местному обработано 70 612 бюллетеней

Выборы главы Тюменской области: лидирует Александр Моор
Иллюстрация: Admtyumen.ru
Выборы в Тюменской области

Тюмень, 9 сентября 2018, 21:08 — REGNUM  В регионах «тюменской матрёшки» — Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — идёт подсчёт голосов избирателей. На данный момент с большим отрывом от соперников на выборах губернатора Тюменской области лидирует Александр Моор, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным ГАС «Выборы».

На 20:18 по московскому времени и 22:18 по местному обработано 70 612 бюллетеней, чуть более 7%. За врио губернатора Александра Моора проголосовало 72,61% пришедших на выборы 9 сентября 2018 года, за депутатов Тюменской областной думы Артёма Зайцева — 11,59%, Ивана Левченко — 9, 74%, Владимира Пискайкина — 4,45%.

Подсчёт голосов продолжается. Окончательные результаты выборов главы Тюменской области станут известны 10 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы главы Тюменской области: явка меньше, чем в 2014 году

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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