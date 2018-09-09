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Выборы красноярского губернатора: обработано более 18% бюллетеней

Политика

Пока лидирует Александр Усс

Выборы красноярского губернатора: обработано более 18% бюллетеней
Иллюстрация: Krkstate.ru
Выборы в Красноярском крае

Красноярск, 9 сентября 2018, 21:01 — REGNUM  В Красноярском крае продолжается подсчёт голосов на выборах губернатора. По данным на 22:00 (местн.) было обработано 18,22% бюллетеней, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре крайизбиркома.

По словам председателя региональной избирательной комиссии Алексея Подушкина, врио губернатора Александр Усс набирает 60,31%, кандидаты Егор Бондаренко и Александр Лымпио — 23,17% и 12,54% соответственно.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — проходили выборы губернатора. По последним имеющимся пока данным — на 18:00 — общая явка по региону составила 24,47%. Всего в крае зарегистрировано 2 034 565 избирателей.

«Жалоб, которые могли бы поставить по сомнение итоги выборов, нам не поступало», — отметил Алексей Подушкин.

Читайте ранее в этом сюжете: Красноярский край завершил голосование

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Выборы губернатора Красноярского края в 2018 году
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