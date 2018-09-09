Жители Московской области выбрали губернатора

Красногорск, , 20:51 — REGNUM В Московской области завершился Единый день голосования. В 20:00 закрылись избирательные участки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

9 сентября жители Подмосковья выбирали губернатора, муниципальных глав и депутатов. По данным на 18:00, явка в регионе составила 31,56%, что существенно выше активности избирателей на прошлых выборах в 2013 году. Тогда к этому времени на участки пришли 23,21%.

Максимальную дисциплину показали избиратели, содержащиеся в подмосковном СИЗО, почти 1,9 тыс. человек. В полном составе они приняли участие в выборах, продемонстрировав 100% явку.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченная по правам человека в Московской области Екатерина Семенова опровергла информацию о вбросе бюллетеней на одном из участков Сергиево-Посадского района.

По ее словам, на место выезжала группа наблюдателей, изучала записи с видеокамер на участке. Как выяснилось, эпизод, который авторы сигнала приняли за вброс, оказался голосованием председателя участковой избирательной комиссии, которая является избирателем, приписанным к этому участку.

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