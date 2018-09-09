В Кузбассе подсчитывают голоса: лидирует Сергей Цивилёв

Кемерово, , 20:48 — REGNUM После обработки 0,24% бюллетеней на выборах губернатора Кузбасса лидирует Сергей Цивилёв с результатом 90% голосов избирателей. За ним с 2,72% следует Игорь Украинцев, далее Татьяна Протас с 1,95%, Елена Латышенко с 1,75% голосов, Владимир Карпов с 1,56% и Юрий Скворцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка избирателей на выборах губернатора Кузбасса на 18:00 составила 58,87%.

Явка на выборах кемеровского губернатора в 2015 году составила 83,51%.

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