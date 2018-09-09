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В Кузбассе подсчитывают голоса: лидирует Сергей Цивилёв

Политика

В Кемеровской области обработали 0,24% бюллетеней

Кемерово, 9 сентября 2018, 20:48 — REGNUM  После обработки 0,24% бюллетеней на выборах губернатора Кузбасса лидирует Сергей Цивилёв с результатом 90% голосов избирателей. За ним с 2,72% следует Игорь Украинцев, далее Татьяна Протас с 1,95%, Елена Латышенко с 1,75% голосов, Владимир Карпов с 1,56% и Юрий Скворцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка избирателей на выборах губернатора Кузбасса на 18:00 составила 58,87%.

Явка на выборах кемеровского губернатора в 2015 году составила 83,51%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кузбассе закрылись избирательные участки: явка ниже, чем в 2015 году

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Выборы губернатора Кемеровской области — 2018
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