Кандидат в гордуму Рязани мешал работе экзитпола

Рязань, , 20:44 — REGNUM Один из кандидатов в Рязанскую городскую думу пытался помешать работе экзитпола на участке в областном центре. Сообщение о возможном нарушении поступило в Клуб избирателей Рязанской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Проводившие экзитпол не препятствовали работе комиссии и не мешали процедуре голосования гражданами, но прибывший на территорию школы, в которой находится УИК № 848, кандидат препятствовал законной работе лиц, проводивших экзитпол», — говорится в сообщении организации.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов Рязанской городской думы состоялись 9 сентября. По данным на 18:00, явка составила 18,75%. Сейчас участки закрылись, комиссии приступили к подсчету голосов. Первые предварительные результаты станут известны в ближайшие часы.