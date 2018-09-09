Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
22:28:58 МСК

Кандидат в гордуму Рязани мешал работе экзитпола

Политика

Сообщение о нарушении поступило в Клуб избирателей Рязанской области

Рязань, 9 сентября 2018, 20:44 — REGNUM  Один из кандидатов в Рязанскую городскую думу пытался помешать работе экзитпола на участке в областном центре. Сообщение о возможном нарушении поступило в Клуб избирателей Рязанской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Проводившие экзитпол не препятствовали работе комиссии и не мешали процедуре голосования гражданами, но прибывший на территорию школы, в которой находится УИК № 848, кандидат препятствовал законной работе лиц, проводивших экзитпол», — говорится в сообщении организации.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов Рязанской городской думы состоялись 9 сентября. По данным на 18:00, явка составила 18,75%. Сейчас участки закрылись, комиссии приступили к подсчету голосов. Первые предварительные результаты станут известны в ближайшие часы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить