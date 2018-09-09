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Выборы в Югре прошли без жалоб в региональный избирком

Политика

По мнению председателя избиркома ХМАО, очень помогает видеонаблюдение

Ханты-Мансийск, 9 сентября 2018, 20:44 — REGNUM  В избирком Югры в единый день голосования не поступило ни одной жалобы. В территориальные комиссии поступило лишь 12 заявлений, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Денис Корнеев на пресс-конференции.

«Помогает видеонаблюдение, которое снимает очень много спорных вопросов», — подчеркнул Денис Корнеев.

Напомним, в регионе на 80% участков установлены камеры видеонаблюдения с прямой трансляцией в сеть интернет.

В целом он назвал предварительные региональные данные по явке избирателей в 34,1% хорошими по общероссийским меркам, тем более, что на выборах губернатора Тюменской области в 2014 году по Югре на 19:30 по местному времени она была ниже — 32,2%.

Лидером по числу проголосовавших стал Белоярский район — 57,9% от общего числа избирателей. Самая низкая явка — в Сургуте, где проголосовало 23,4%.

Напомним, в единый день голосования в ХМАО выбирали губернатора Тюменской области, глав 46 поселений и депутатов районных дум.

Сейчас на 710 избирательных участках региона идёт подсчёт голосов. Благодаря QR-кодам на бланках обработка голосов будет проходить намного быстрее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре проголосовать досрочно можно на 35 участках

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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