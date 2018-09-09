В Воронежском облизбиркоме низкую явку объяснили хорошей погодой

Воронеж, , 20:37 — REGNUM Причина не слишком высокой явки на выборах губернатора Воронежской области 9 сентября — прежде всего, в выборе самого дня для голосования. Такое мнение на пресс-конференции высказал председатель областного избиркома Сергей Канищев.

По его словам, высокой явке помешала, в том числе хорошая погода. Однако глава избиркома выразил надежду, что итоговая явка в регионе окажется значительно выше, чем, например, в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Воронежской области состоялись досрочные выборы губернатора. Голосование проходило с 08:00 до 20:00. На пост главы региона претендуют шесть зарегистрированных кандидатов: депутат Воронежской гордумы Олег Бурцев (ЛДПР), депутат Воронежской облдумы Николай Воронин (КПРФ), врио губернатора Воронежской области Александр Гусев («Единая Россия»), депутат Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Виталий Климов («Справедливая Россия»), директор Зональной научной библиотеки ВГУ Аркадий Минаков («Родина») и директор ООО НПО «ИнтерПолярис» Игорь Перевезенцев (Партия роста). На 18:00 явка на выборы составила 37,71%.

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