В Удмуртии в довыборах депутатов Госсовета приняли участие 18% избирателей

Ижевск, , 20:27 — REGNUM В Удмуртии к 18:00 в дополнительных выборах депутатов Государственного совета республики приняли участие 18,43% от общего числа внесенных в списки избирателей. Всего проголосовало 15,5 тыс человек, сообщили ИА REGNUM в ЦИК республики.

Явка на довыборах в гордуму Ижевска составила 6,95%.

На выборах депутатов представительных органов муниципальных районов наиболее активно голосовали жители Каракулинского района — 38,62%, Камбарского района — 35,24% и Глазовского района — 32,91%.

Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени, идет подсчет голосов. На территории региона сегодня работали 208 пунктов для голосования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября 2018 года в России проходят избирательные кампании в 80 регионах, в списки избирателей внесены более 65 млн граждан страны.

Население 26 субъектов РФ выбирает глав регионов.

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