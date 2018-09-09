В Майкопе завершились выборы депутатов гордумы

Майкоп, , 20:26 — REGNUM Голосование на выборах депутатов Совета народных депутатов Майкопа (Адыгея) четвертого созыва завершилось в 20:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM.

Избирательные участки в настоящее время закрыты, ведется подсчет голосов.

Напомним, на места в горсовете Майкопа баллотировали около 200 кандидатов. Было организовано 72 избирательных участка, в списках избирателей — 129 тыс. 539 человек. Сегодня же состоялись дополнительные выборы депутата Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея по одномандатному избирательному округу №9 города Майкопа (за мандат борются три кандидата), а также еще 11 муниципальных выборов.

На 18:00 9 сентября явка составила 18%. Она фактически сопоставима с показателем 2013 года, когда жители Майкопа выбирали депутатов горсовета третьего созыва, — тогда явка составила 19%.

Отметим, что сегодня, 9 сентября, в единый день голосования более 4,7 тысячи выборов разного уровня проходит в 80 регионах России. В списки избирателей включены около 65 млн человек.

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