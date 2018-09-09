Россия и Турция вместе на военных маневрах «Восток–2018»

Владивосток, , 20:25 — REGNUM Как сообщает турецкая газета Yeni Safak, Россия пригласила Турцию на маневры «Восток-2018», которые пройдут на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и войск ПВО, в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам на борту самолета по возвращении с трехстороннего саммита РФ — Иран — Турция по Сирии, который прошел 7 сентября в Тегеране.

По его словам, «Турция рассмотрит это приглашение потому, что маневры очень важны, потому что за ними пристально следят в США».