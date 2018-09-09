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Евкуров предложил на должность премьера Ингушетии спикера парламента

Политика

Кандидатура Зялимхана Евлоева внесена на рассмотрение в Народное собрание

Магас, 9 сентября 2018, 20:24 — REGNUM  Новым председателем правительства Ингушетии может стать Зялимхан Евлоев — спикер парламента республики. Его кандидатуру внес на рассмотрение Народного собрания избранный сегодня, 9 сентября, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Он отметил, хорошую работу правительства во главе с Русланом Гагиевым, которое сегодня, согласно конституции субъекта, было отправлено в отставку. Однако, по словам Евкурова, «растут масштабы и сложность стоящих перед нами задач», а для их решения нужны новые люди и свежие идеи.

Остановку своего выбора на Зялимхане Евлоеве для этих целей глава Ингушетии объяснил его большим опытом работы, организаторскими способностями, уважением и авторитетом в республике.

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Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября в Ингушетии избран глава республики. Депутаты парламента наделили полномочиями Юнус-Бека Евкурова на третий срок. Вступив в должность, он отправил правительство в отставку, поручив всем его членам исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.

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