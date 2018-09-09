Трамп: Северная Корея провела парад без показа ядерных ракет

Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Официальный Вашингтон приветствует решение руководства Северной Кореи не демонстрировать на военном параде «ядерные ракеты». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Северная Корея провела свой парад в честь 70-летия со дня основания без привычного показа ядерных ракет, — написал Трамп. — Тема — мир и экономическое развитие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Пхеньяне прошёл военный парад по случаю 70-й годовщины образования КНДР. В параде приняли участие около 12 тысяч военнослужащих армии КНДР.

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