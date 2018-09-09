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В Калмыкии завершился единый день голосования

Политика

Жители сделали свой выбор

Элиста, 9 сентября 2018, 20:23 — REGNUM  В Калмыкии завершилось голосование на выборах выборы депутатов Народного Хурала Республики Калмыкия шестого созыва.

Как сообщало ИА REGNUM, на 27 мандатов в республиканском парламенте претендуют 149 кандидатов. Свои списки смогли зарегистрировать ЛДПР, «Единая Россия», Российская экологическая партия «Зеленые», КПРФ, «Патриоты России», «Родина», «Справедливая Россия», «Гражданская платформа». Бюллетени для голосования оформлены на русском и калмыцком языках.

Выборы проходили на 251 избирательном участке, с 08:00 до 20:00. Всего в списки избирателей включены 207 тыс. 484 человек.

На 18:00 явка в регионе составила 46,38%, причем в отдельных районах этот показатель достигал 60% и даже 70%. Для сравнения: явка на выборах в парламент пятого созыва в 2013 году составила 48,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 сентября, в единый день голосования, в России проходит более 4,7 тыс. выборов различного уровня, в 80 регионах. В списки избирателей включены около 65 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах парламента Калмыкии проголосовали более 46% жителей

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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