Во Владимирской области завершилось голосование на выборах

Владимир, , 20:23 — REGNUM Во Владимирской области в 20:00 9 сентября завершилось голосование на выборах губернатора и депутатов регионального законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, первые предварительные результаты будут известны уже в течение нескольких часов.

Судя по данным на 18:00, выборы не вызвали особого интереса. Явка составляла всего 28,88%. Однако по сравнению с 2013 годом она выросла: тогда на участки к этому моменту пришли всего 24,7% избирателей.

Напомним, что на пост губернатора претендуют действующий глава области Светлана Орлова, депутат облдумы Владимир Сипягин, Сергей Бирюков Сергей Глумов.