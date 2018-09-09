Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
20:45:24 МСК

Во Владимирской области завершилось голосование на выборах

Политика

Область выбирала губернатора и депутатов законодательного собрания

Владимир, 9 сентября 2018, 20:23 — REGNUM  Во Владимирской области в 20:00 9 сентября завершилось голосование на выборах губернатора и депутатов регионального законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, первые предварительные результаты будут известны уже в течение нескольких часов.

Судя по данным на 18:00, выборы не вызвали особого интереса. Явка составляла всего 28,88%. Однако по сравнению с 2013 годом она выросла: тогда на участки к этому моменту пришли всего 24,7% избирателей.

Напомним, что на пост губернатора претендуют действующий глава области Светлана Орлова, депутат облдумы Владимир Сипягин, Сергей Бирюков Сергей Глумов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Владимирской области — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить