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В Смоленской области закончилось голосование на выборах в облдуму

Политика

На 18:00 проголосовали 21,5% избирателей

Смоленск, 9 сентября 2018, 20:19 — REGNUM  Голосование на выборах депутатов Смоленской областной думы завершилось в 20:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM. Избирательные участки закрылись, комиссии начали подсчет голосов.

Напомним, на 48 депутатских мандатов претендуют 410 зарегистрированных кандидатов: 295 кандидатов выдвинуты от партий по единому избирательному округу (свои списки смогли зарегистрировать «Единая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия») и 115 — по одномандатным округам. Парламент избирается на пять лет. Также выборы проходили в ряде муниципальных образований региона.

Работало 788 избирательных участков, в списки избирателей включили 767 тыс. 732 человека. В сентябре 2013 года, когда проходили выборы облдумы пятого созыва, право голоса имели 809 тыс. 176 жителей региона.

На 18:00 явка на выборы составила 21,53%. На выборах Смоленской облдумы предыдущего созыва явка в сентябре 2013 года составила 29,11%.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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