Жириновский требует отставки главы Хакасии за нарушения на выборах

Москва, , 23:02 — REGNUM ЛДПР намерена приложить все усилия для отставки главы Хакасии Виктора Зимина. Об этом сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

«Мы приложим все усилия к тому, чтобы глава Хакасии Зимин был отправлен в отставку с позором», — обещает политик.

По мнению партии, Зимин нарушил избирательное законодательство — не допустил на выборы кандидата Валова, который в итоге победил на выборах мэра Саяногорска — второго крупнейшего города республики.

«То есть Зимин снял с выборов своего самого сильного соперника! Это грубейшее нарушение», — заявил Жириновскиий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России выборы разного уровня проходят в 80 субъектах РФ, в 26 избирают глав регионов, а в 16 заксобрания регионов.