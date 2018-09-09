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Жириновский требует отставки главы Хакасии за нарушения на выборах

Политика

В России проходит Единый день голосования

Жириновский требует отставки главы Хакасии за нарушения на выборах
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 9 сентября 2018, 23:02 — REGNUM  ЛДПР намерена приложить все усилия для отставки главы Хакасии Виктора Зимина. Об этом сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

«Мы приложим все усилия к тому, чтобы глава Хакасии Зимин был отправлен в отставку с позором», — обещает политик.

По мнению партии, Зимин нарушил избирательное законодательство — не допустил на выборы кандидата Валова, который в итоге победил на выборах мэра Саяногорска — второго крупнейшего города республики.

«То есть Зимин снял с выборов своего самого сильного соперника! Это грубейшее нарушение», — заявил Жириновскиий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России выборы разного уровня проходят в 80 субъектах РФ, в 26 избирают глав регионов, а в 16 заксобрания регионов.

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Единый день голосования 18 сентября 2016 г.
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