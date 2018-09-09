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В Белгороде явка избирателей перевалила за половину

Политика

Избирательные участки завершили работу в 20:00

Белгород, 9 сентября 2018, 20:17 — REGNUM  В Белгородской области к 18:00 явка избирателей составила 65,5%. Об этом сообщила пресс-служба регионального избиркома.

Всего за два часа до окончания выборов проголосовали более 797 тысяч человек — 65,52% от числа избирателей, внесенных в списки.

Самыми активными оказались жители Ракитянского района, где явка составила около 835. Более 81% избирателей проголосовали в Чернянском районе, более 80% — в Красненском районе.

В областном центре явка составила 59,64%, в Губкинском городском округе — 63,93%, в Старооскольском городском округе — 55,23%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области 9 сентября выбирали трех депутатов областной думы и 2036 депутатов представительных органов местного самоуправления, в том числе и новый созыв Белгородского городского совета. На территории региона до 20:00 работал 1 081 избирательный участок.

Читайте ранее в этом сюжете: Белгородцы не хотят голосовать за депутатов горсовета

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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