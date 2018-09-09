Турецкие танки вошли в Сирию

Дамаск, , 20:16 — REGNUM Телеканалы Турции сообщают, что колонна турецкой военной техники пересекла границу с Сирией со стороны провинции Хатай и направляются в сирийскую провинцию Идлиб. В общей сложности в составе колонны вооруженных сил Турции — около трехсот единиц техники, включая танки и БМП. Кроме того, заявлено, что в составе колонны находятся пусковые установки MLRS американского производства (чаще всего используется в качестве РСЗО).

Отметим, что эта акция осуществляется после окончания трехсторонних переговоров между президентами России, Ирана и Турции в Тегеране. В то же время ливанские СМИ сообщают, что авиация России и Сирии наносят авиаудары по объектам террористов в Идлибе и Хаме, где сконцентрированы основные силы джихадистов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Ранее он говорил, что между Анкарой и Москвой есть некоторые «разногласия» относительно дальнейшего развития событий в Идлибе, которые обсуждаются на уровне глав МИД, министерств обороны и разведки.

Напомним, что 7 сентября в Тегеране состоялся трехсторонний саммит РФ — Иран — Турция по вопросам урегулирования ситуации в Сирии. Москва, Тегеран и Анкара договорились продолжить прилагать все усилия по защите гражданских лиц и улучшению гуманитарной ситуации в Сирии.