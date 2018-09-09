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В Ивановской области закончился единый день голосования

Политика

В регионе закрылись избирательные участки

Иваново, 9 сентября 2018, 20:15 — REGNUM  В Ивановской области завершилось голосование на выборах губернатора и депутатов областной думы седьмого созыва. В 20:00 закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов.

На пост главы Ивановской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Станислав Воскресенский («Единая Россия»), вице-спикер облдумы Сергей Нациевский (КПРФ), депутат гордумы Кинешмы Александр Орехов (Коммунистическая партия Коммунисты России), директор ООО «Ткацкая фабрика» Павел Попов («Справедливая Россия») и депутат облдумы Дмитрий Шелякин (ЛДПР). На 26 мандатов в областной думе претендуют около 300 кандидатов.

На 18:00 в регионе проголосовали 28,56% избирателей.

Всего 9 сентября, в единый день голосования более 4,7 тыс. выборов разного уровня проходят в 80 российских регионах. В списках избирателей — около 65 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Явка избирателей в Ивановской области не дотягивает до 30%

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Выборы губернатора Ивановской области — 2018
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