В Орловской области закрылись все избирательные участки

Орел, , 20:11 — REGNUM Голосование на выборах губернатора Орловской области завершилось в 20:00 9 сентября. На данный момент все избирательные участки в регионе закрылись, начался подсчет голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября жители Орловской области выбирают губернатора. На пост претендуют пять кандидатов — директор ООО «СтройКоммуникации» Евгений Алехин («Родина»), врио губернатора Андрей Клычков (КПРФ), председатель комитета реготделения партии «Патриоты России» Елена Крачнакова, депутат Орловского облсовета Андрей Куцын (ЛДПР) и депутат Орловского облсовета Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»).

Явка избирателей по состоянию на 18:00 составила 49,12% — это больше, чем во всех регионах ЦФО, где сегодня проходили выборы губернаторов. В сентябре 2013 года, на предыдущих выборах губернатора, явка была более 62%.

Добавим, что всего на территории РФ 9 сентября, в единый день голосования, проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня в 80 регионах. Всего в списках избирателей — около 65 млн человек.

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