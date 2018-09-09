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Явка избирателей в Подмосковье на 18 часов превысила 30%

Политика

На прошлых выборах губернатора Московской области в 2013 году явка избирателей на 18:00 превысила 23,21%

Красногорск, 9 сентября 2018, 20:11 — REGNUM  Явка избирателей на выборах губернатора Подмосковья по данным на 18:00 составила 31,56%. Об этом завили в ЦИК РФ.

Напомним, по данным на 15:00, явка составляла 23,38%. На прошлых выборах губернатора Московской области в 2013 году явка избирателей на 18:00 превысила 23,21%.

Отметим, жители Подмосковья голосовали на 4,1 тыс. постоянных и 89 временных участках. Также 9 сентября в Подмосковье проходили выборы в органы местного самоуправления, на которых зарегистрировано 1405 кандидата в главы муниципальных образований и совет депутатов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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