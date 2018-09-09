Новосибирский избирком озвучил результаты после обработки 40% бюллетеней

Новосибирск, , 20:10 — REGNUM После подсчёта 40% бюллетеней на выборах губернатора Новосибирской области лидирует Андрей Травников. Он набрал 65,6% голосов избирателей. Следом идёт Дмитрий Савельев с 16,18%, далее Анатолий Кубанов с 12, 11% и Георгий Михайлов с 3,29%. Явка на выборах в Новосибирской области 9 сентября составила 28,9%. Такие цифры озвучила председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка на выборах новосибирского губернатора к 19.30 (время местное) составила 27,84%, к этому времени проголосовало 593 194 избирателей. В 2014 году итоговая явка на выборах главы региона была чуть выше 30,73% (653 136 человек).

Читайте ранее в этом сюжете: Явка на выборах новосибирского губернатора к 19:30 составила 27,84%