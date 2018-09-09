Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
20:45:23 МСК

Новосибирский избирком озвучил результаты после обработки 40% бюллетеней

Политика

9 сентября в регионе выбирали губернатора

Новосибирск, 9 сентября 2018, 20:10 — REGNUM  После подсчёта 40% бюллетеней на выборах губернатора Новосибирской области лидирует Андрей Травников. Он набрал 65,6% голосов избирателей. Следом идёт Дмитрий Савельев с 16,18%, далее Анатолий Кубанов с 12, 11% и Георгий Михайлов с 3,29%. Явка на выборах в Новосибирской области 9 сентября составила 28,9%. Такие цифры озвучила председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка на выборах новосибирского губернатора к 19.30 (время местное) составила 27,84%, к этому времени проголосовало 593 194 избирателей. В 2014 году итоговая явка на выборах главы региона была чуть выше 30,73% (653 136 человек).

Читайте ранее в этом сюжете: Явка на выборах новосибирского губернатора к 19:30 составила 27,84%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Новосибирской области в 2018 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить