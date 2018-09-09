Глава Ингушетии отправил правительство в отставку

Магас, , 20:08 — REGNUM В Ингушетии ушло в отставку правительство. Указ об этом подписал избранный сегодня, 9 сентября, главой республики Юнус-Бек Евкуров. Согласно документу все члены правительства республики будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Как отметили в пресс-службе главы региона, правительство РИ складывает свои полномочия в соответствии с пунктом 4 статьи 86 Конституции Республики Ингушетия в связи с избранием нового руководителя субъекта.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, в единый день голосования, в Ингушетии избран новый глава республики. Путем тайного голосования депутаты парламента выбрали на этот пост Юнус-Бека Евкурова, отдав за него 26 голосов.

Два других представленных в списке президента РФ претендента заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев набрали по два депутатских голоса.

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