К 18 часам явка в Москве составила 24%

Москва, , 20:08 — REGNUM В Москве по состоянию на 18:00 на выборах мэра проголосовало 24% избирателей. Об этом сообщил журналистам председатель МГИК Валентин Горбунов.

«Реальная цифра сейчас — это 24% с копейками», — заявил Горбунов.

Отметим, на выборах мэра столицы в 2013 году явка к 18:00 была выше и составляла 26,5%.

Напомним, к 15 часам явка на выборы в Москве составила 17,8%. На прошлых выборах мэра столицы к этому времени явка избирателей составила 18,5%. Всего в Москве зарегистрировано чуть более 7,2 млн избирателей.