В Тверской области завершились дополнительные выборы в Госдуму РФ

Тверь, , 20:07 — REGNUM Голосование на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180 завершилось в Тверской области 9 сентября в 20:00, сообщает ИА REGNUM. Комиссии приступили к подсчету голосов.

На мандат депутата Государственной думы претендуют шесть зарегистрированных кандидатов, это: Сергей Веремеенко («Единая Россия»), Александр Гришин (Партия пенсионеров), Илья Клейменов (Коммунистическая партия «Коммунисты России»), Вадим Соловьев (КПРФ), Леонид Булатов (ЛДПР), Сергей Юровский («Справедливая Россия»). Сегодня же в регионе состоялись муниципальные выборы: по их итогам будет распределен 1971 мандат. В списки кандидатов на выборы депутата Госдумы включены 536,8 тыс. избирателей, на муниципальных выборах — 445,5 тыс. человек.

На 18:00 явка на выборы депутата Госдумы составила 23,75%.

Напомним, 9 сентября, в Единый день голосования, в 80 регионах России проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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