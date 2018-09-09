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В Саратовской области проголосовало четверть избирателей

Политика

Предварительные данные на 18:00

В Саратовской области проголосовало четверть избирателей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы

Саратов, 9 сентября 2018, 20:04 — REGNUM  На довыборах в Госдуму в Саратовской области явка к 18:00 часам достигла почти 20,6%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на предварительные данные ГАС «Выборы».

Дополнительные выборы в Государственную думу прошли в Саратовской области по двум одномандатным округам. По предварительным данным, за два часа до закрытия участков проголосовало 20,58% избирателей. Напомним, в 2016 году к этому времени явка в Саратовской области составила 53,09%.

Напомним, в области голосовали за кандидатов в депутаты Государственной думы по саратовскому и балашовскому одномандатным избирательным округам №163 и №165.

Кроме того, проходят довыборы в гордуму Саратова по заводскому району, а также выборы в органы местного самоуправления в районах. В муниципалитетах планируется избрать 2055 местных депутатов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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