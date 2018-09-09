Голосование на выборах губернатора Воронежской области завершено

Воронеж, , 20:04 — REGNUM Голосование на выборах губернатора Воронежской области завершилось. В 20:00 все избирательные участки на территории региона закрылись, комиссии приступили к подсчету голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Воронежской области состоялись досрочные выборы губернатора. Голосование проходило с 08:00 до 20:00.

На пост главы региона претендуют шесть зарегистрированных кандидатов: депутат Воронежской гордумы Олег Бурцев (ЛДПР), депутат Воронежской облдумы Николай Воронин (КПРФ), врио губернатора Воронежской области Александр Гусев («Единая Россия»), депутат Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Виталий Климов («Справедливая Россия»), директор Зональной научной библиотеки ВГУ Аркадий Минаков («Родина») и директор ООО НПО «ИнтерПолярис» Игорь Перевезенцев (Партия роста).

На 18:00 явка на выборы составила 37,71%. Окончательная явка будет объявлена позднее. По данным Воронежской избирательной комиссии, выборы проходили спокойно, без нарушений.

Всего 9 сентября, в Единый день голосования, в 80 регионах России проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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