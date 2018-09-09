В Псковской области завершились выборы губернатора

Псков, , 20:01 — REGNUM В Псковской области в 20:00 закрылись 637 избирательных участков. В регионе завершились выборы губернатора, а всего — 26 избирательных кампаний, в результате которых будет замещено 38 вакантных мандатов.

Помимо губернатора, в Псковской области выбирали депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному округу №12, глав восьми районов (Великолукского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Опочецкого, Псковского, Струго-Красненского и Пыталовского), а также депутатов ряда собраний районных, городских и сельских поселений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 18:00 явка на выборах главы региона составляла 32,75%.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах губернатора Псковской области явка к 18:00 приблизилась к 33%