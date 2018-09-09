Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
20:47:17 МСК

В Псковской области завершились выборы губернатора

Политика

Выборы проходили на 637 избирательных участках

Псков, 9 сентября 2018, 20:01 — REGNUM  В Псковской области в 20:00 закрылись 637 избирательных участков. В регионе завершились выборы губернатора, а всего — 26 избирательных кампаний, в результате которых будет замещено 38 вакантных мандатов.

Помимо губернатора, в Псковской области выбирали депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному округу №12, глав восьми районов (Великолукского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Опочецкого, Псковского, Струго-Красненского и Пыталовского), а также депутатов ряда собраний районных, городских и сельских поселений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 18:00 явка на выборах главы региона составляла 32,75%.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах губернатора Псковской области явка к 18:00 приблизилась к 33%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Псковской области — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить